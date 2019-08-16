“بالصور”.. حريق في “نفايات طبية” بمحافظة كربلاء

2019/08/16 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق أعلنت مديرية الدفاع المدني بمحافظة كربلاء ،اليوم الجمعة، السيطرة على حريق نفايات داخل المدينة الطبية بالمحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية يشير إلى وجود حادث حريق في المدينة الطبية مستشفى الحسيني العام هرعت فرقتي اطفاء من مركز دفاع مدني الى مكان […]

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