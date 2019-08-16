كوشنر يحذر إبن سلمان: عليك التخلي عن القحطاني سريعا

2019/08/16 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف حساب "العهد الجديد"، الشهير بتسريباته لكواليس الحكم بالسعودية، على "تويتر"، أن "جاريد كوشنر"، مستشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وصهره نصح ولي العهد السعودي "محمد

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