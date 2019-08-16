العملة الأجنبية التونسية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

2019/08/16 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات رسمية أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفع إلى ما قيمته 17.2 مليار دينار تونسي، مسجلا بذلك أعلى مستوى في نحو عامين.

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