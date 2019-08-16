الغاز الجزائري بلا أسواق أوروبية؟

2019/08/16 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتخوف الجزائر من خسارة زبائنها الأوروبيين في مجال الغاز الطبيعي، بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، بخاصة في ظل الحرب الباردة مع

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