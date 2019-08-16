حرب الحدود بين طهران وتل أبيب

2019/08/16 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتردد بعض المسؤولين الإيرانيين بموقع القرار السياسي والعسكري عن تأكيد سيطرتهم على أربع عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، وأن

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