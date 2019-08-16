2019/08/16 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكدت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، إن الجيش العراقي “خط أحمر”، في ما بينت إن الإساءة له لن تؤثر على معنوياته.وأشادت نصيف، في بيان تلقته /SNG/، بـ”تضحيات الجيش العراقي الذي بذل الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن ومازال سداً منيعاً في وجه قوى الظلام، مؤكدة ان أية إساءة للجيش العراقي لن تؤثر على ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة توكد : الجيش خط أحمر والإساءة إليه لأن تؤثر على معنوياته) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة توكد : الجيش خط أحمر والإساءة إليه لأن تؤثر على معنوياته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).