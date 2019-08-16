القبض على شخص بحوزته 5100 حبة مخدرة في نينوى

2019/08/16 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة نينوى، اليوم الجمعة، القاء القبض على احد مروجي الحبوب المخدرة بحوزته خمسة الاف ومائة حبة مخدرة.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان " مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى ألقى القبض على احد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية وبحوزته 5100 حبة مخدرة".

وبيّنت ان "الحبوب كانت مخفية داخل احد أبواب عجلته الشخصية اثناء محاولته إدخالها الى قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل".

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