ظريف: الإرهاب الاقتصادي الأمريكي أثر سلبا على حياة المرضى الإيرانيين

2019/08/16 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الذي تمارسه ضد ايران أثر سلبا على حياة المرضى الإيرانيين .واکد ان الإرهاب الاقتصادي الأمريكي أثر سلبا على حياة المرضى الإيرانيين مشيرا الى الممارسات الأمريكية ضد ايران واصفا هذه السياسات بالإرهاب الاقتصادي .وأشار ظريف في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الجمعة […]

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