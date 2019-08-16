ظريف مغردا: الإرهاب الاقتصادي الأميركي استهدف حياة المرضى الإيرانيين

2019/08/16 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ظريف، في تغريدة له على موقع "تويتر"، ان" هذا ليس كلامي فحسب بل هناك تقارير تؤكد أن الارهاب الاقتصادي لإدارة ترامب يستهدف في المقام الأول حياة الإيرانيين".واضاف، ان" هذا كلام يشمل الذين يعملون مباشرة في توفير الدواء للمرضى الذين يعانون من مرض السرطان".انتهى..م.م

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