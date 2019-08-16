علماء يكتشفون عضوا جديدا تحت الجلد

2019/08/16 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء في معهد Karolinska بالسويد عضوا في الجلد يتكون من شبكة من الخلايا الدبقية المتخصصة تسمى Schwann، أطلق عليه اسم "مجمع عصبي مسبب للألم".

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