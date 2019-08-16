معارضة أميركية تؤجل افتتاح معبر “القائم” الحدودي مع سوريا

2019/08/16 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكدت مصادر مطلعة في محافظة #الأنبار، اليوم الجمعة، أن أميركا عارضت افتتاح معبر “القائم” الحدودي مع سوريا.المصادر قالت لـ”الحل العراق” إن «المعبر سيكون جاهزاً من […]

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