حلفاء «حزب الله» اللبنانيون قابلون للاحتواء

2019/08/16 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السابع من آب/أغسطس، أصدرت السفارة الأمريكية في بيروت بياناً دعت فيه لبنان إلى “الالتزام بمبادئ الإنصاف والشفافية في الإجراءات القضائية”، مشيرةً

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