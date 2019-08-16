2019/08/16 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية (إحدى تشكيلات وزارة النقل) عن استكمال جميع الإجراءات المطلوبة لبدء تفويج الحجاج العراقيين عكسياً من مطارات المملكة العربية السعودية إلى المطارات العراقية.كما أضافت أن موعد انطلاق أولى رحلات العودة سيكون يوم السبت الموافق 17/8/2019 , وبواقع (6) رحلات مباشرة يومياً.مشيرةً أنه بفضل الجهود والمساعي والمتابعة المباشرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً ستنطلق أولى الرحلات العكسية للحجاج العراقيين النعيم نيوز.

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