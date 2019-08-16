2019/08/16 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، إعادة إصلاح وتأهيل أنبوب نقل النفط الخام الى محطة كهرباء الهارثة بعد تعرضه الى أضرار نتيجة حريق اندلع في أن...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط العراقية تصدر بياناً بشأن محطة كهرباء الهارثة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط العراقية تصدر بياناً بشأن محطة كهرباء الهارثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).