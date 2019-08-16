مصدر: الـPKK يرفض طلبا هاما من بارزاني

2019/08/16 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع في منطقة كردستان العراق اليوم الجمعة، عن رفض حزب العمال الكردستاني طلب وساطة تقدم به زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني للت...

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