2019/08/16 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "يونهاب"، الكورية الجنوبية، ان مكتب الرئيس مون جيه-إن، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني، اليوم الجمعة، بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ مقذوفين مجهولين باتجاه بحر اليابان.

وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إن اللجنة الدائمة لمجلس الأمن بدأت الاجتماع صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس ،تشونغ أوي-يونغ، مشيرا إلى تلقي الرئيس مون تقارير موجزة عن الأوضاع، وفق وكالة "يونهاب".

ويشار إلى أن الإطلاق الأخير لكوريا الشمالية لمقذوفين من المناطق الواقعة على سواحلها الشرقية يعد الأحدث ضمن سلسلة إطلاقات قام بها الشمال لصواريخ باليستية أو أنظمة صواريخ أخرى، وفقا لما صرح به الجيش الكوري في وقت مبكر من اليوم.

الجدير بالذكر أن البيت الأزرق عقد اجتماعا طارئا للوزراء المعنيين بالأمن بدلا من جلسة للجنة الدائمة لمجلس الأمن في استجابته لإطلاقات الشمال الصاروخية السالفة في الأسابيع القليلة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كوريا الجنوبية يعقد اجتماعا طارئاً لبحث إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس كوريا الجنوبية يعقد اجتماعا طارئاً لبحث إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).