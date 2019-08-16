إسرائيل تسمح لعضو الكونغرس رشيدة طليب بزيارة الضفة الغربية لكن بشرط

2019/08/16 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن تل أبيب ستسمح لنائبة الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، بزيارة عائلتها في الضفة الغربية، بعد أن كانت منعت زيارتها الرسمية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال أمس الخميس، إنه لن يسمح للنائبتين الديمقراطيتين طليب وإلهان عمر بإجراء زيارة مخطط لها لإسرائيل.

وأضاف نتنياهو أنه في حالة تقديم طليب طلبا لزيارة عائلتها "لاعتبارات إنسانية"، فإن إسرائيل ستفكر في الأمر بشرط أن تقدم النائبة وعدا بعدم الترويج لدعوات مقاطعة إسرائيل.

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