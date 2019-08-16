بالجدول: تحديد موعد إنطلاق الرحلات العكسية للحجاج العراقيين

2019/08/16 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن موعد إنطلاق تفويج الحجاج العراقيين عكسياً من مطار اللملكة السعودية العربية الى مطار بغداد، وبواقع ستة رحلات مباشرة يومياً .

وأكدت شركة الخطوط الجوية العراقية، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "جميع الاجراءات المطلوبة جاهزة لبدء تفويج الحجاج العراقيين عكسياً من مطارات المملكة العربية السعودية الى المطارات العراقية وبواقع (6) رحلات مباشرة يومياً.

وأضاف، ان "موعد انطلاق اولى رحلات العودة العسكية للحجاج العراقيين إلى البلاد، سيكون يوم السبت الموافق 17/8/2019"، لافتاً الى إن "الشركة إستنفرت جميع الملاكات الفنية والهندسية والعاملين في الشركة بهدف إنجاح موسم الحج لهذا العام 1440هجري".

وأشار البيان الى، أن "إستثناء موسم الحج هذا العام من الالتزام بالمواعيد وراحة الحجيج، بفضل (الجهود والمساعي والمتابعة المباشرة) من قبل وزير النقل عبدالله لعيبي، إضافة الى التعاون مع الجهات الساندة والمعنية بخطة تفويج الحجاج العراقيين والاستعداد المسبق لجميع الخدمات والامور اللوجيستية المخصصة لضيوف الرحمن في جميع صالات المطارات العاملة في العراق، ".انتهى/س

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