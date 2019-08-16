نائب يخاطب الحكومة بشأن اختطاف 1600 مواطن: لن نسكت وهذا ما سنفعله  

2019/08/16 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق قال النائب احمد الجبوري، الجمعة، إن تجاهل اختطاف 1600 مواطن يعرض الحكومة للمساءلة لتسترها على الخاطفين.وأوضح الجبوري، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن “تجاهل الحكومة الحالية والسابقة لاختطاف اكثر من 1600 مواطن عراقي بعد وصولهم لسيطرات امن حكومية في الرزازة والنخيب وأسمدة بيجي والنباعي والحويش، اثناء سيطرة عصابات داعش، يعرضها للمساءلة […]

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