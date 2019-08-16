المرجعية الدينية: الموقع والمنصب أمانة للتكليف وليس للتشريف به

2019/08/16 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كربلاء المقدسة… أكد ممثل المرجعية الدينية العليا، في كربلاء المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إن الموقع والمنصب الوظيفي أمانة للتكليف وليس للتشريف به، فيما حدد مبادئ العمل الوظيفي وسبل تحقيق أهدافه.وقال الشيخ للكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، وتابعته / بدر نيوز/ ان “العمل الوظيفي ليس العمل […]

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