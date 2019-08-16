الفتلاوي: رئيس اتحاد كرة القدم العراقي يجب أن يستقيل بعد هذه الفضيحة

2019/08/16 | 13:43

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بغداد اليوم- بغداد

قالت مستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة، حنان الفتلاوي، الجمعة (16 اب 2019)، إن رئيس اتحاد الك...





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