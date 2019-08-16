مصرع ٣ أشخاص من عائلة واحدة غرقا شرقي كركوك

2019/08/16 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

لقي ٣ أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم غرقا شرقي محافطة كركوك.





وقال مصدر امني للنور نيوز، ان “٣ افراد من عائلة واحدة وهم كل من شقيقين ووالدهما لقوا مصرعهم غرقا في احد القرى التابعة لناحية قادر كرم شرقي كركوك مساء أمس”.





وأوضح، ان “أحد الابناء غرق اثناء السباحة فيما هرع الابن الاخر والوالد الى انقاذه غير انهما غرقا ايضا، وتم اخراج جثث الثلاثة ونقلهم الى الطب العدلي”.





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