مجلس كركوك: 60 منزل مهدد بالازالة بسبب مطار المحافظة

2019/08/16 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كركوك ..اكد عضو مجلس محافظة كركوك قاسم حمزة ،الجمعة، ان مطار كركوك مشروع مهم لكن يهدد 60 عائلة بازالة منازلها.وذكر حمزة لوكالة /المعلومة/، إن “اكثر من 60 منزل سكني مهدد بالازالة قريبا بسبب مشروع مطار كركوك الدولي، ولكن الازالة ستكون من قبل الجهات المختصة لذلك نطالب وزارة الاعمار والاسكان ووزارة النقل […]

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