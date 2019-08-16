2019/08/16 | 13:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / كركوك ..
اكد عضو مجلس محافظة كركوك قاسم حمزة ،الجمعة، ان مطار كركوك مشروع مهم لكن يهدد 60 عائلة بازالة منازلها.
وذكر حمزة لوكالة /المعلومة/، إن “اكثر من 60 منزل سكني مهدد بالازالة قريبا بسبب مشروع مطار كركوك الدولي، ولكن الازالة ستكون من قبل الجهات المختصة لذلك نطالب وزارة الاعمار والاسكان ووزارة النقل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس كركوك: 60 منزل مهدد بالازالة بسبب مطار المحافظة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد عضو مجلس محافظة كركوك قاسم حمزة ،الجمعة، ان مطار كركوك مشروع مهم لكن يهدد 60 عائلة بازالة منازلها.
وذكر حمزة لوكالة /المعلومة/، إن “اكثر من 60 منزل سكني مهدد بالازالة قريبا بسبب مشروع مطار كركوك الدولي، ولكن الازالة ستكون من قبل الجهات المختصة لذلك نطالب وزارة الاعمار والاسكان ووزارة النقل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس كركوك: 60 منزل مهدد بالازالة بسبب مطار المحافظة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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