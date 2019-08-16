2019/08/16 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن نائب محافظة الانبار للشؤون الادارية مصطفى العرسان الجميلي ،اليوم الجمعة، عن جهوزية منفذ عرر الحدودي مع السعودية غربي الانبار.

وقال الجميلي في تصريح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار: منفذ عرر جاهز لاستقبال الحجاج العائدين من بيت الله الحرام) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار: منفذ عرر جاهز لاستقبال الحجاج العائدين من بيت الله الحرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).