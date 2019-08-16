ديالى تكشف عن اربع اسباب رئيسية لارتفاع معدلات الطلاق بالمحافظة

2019/08/16 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اكدت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، اليوم الجمعة، بان المحافظة تقترب من تسجيل اعلى معدلات الطلاق في تاريخها.

وقالت الطائي في تصريح صحفي

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