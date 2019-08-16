صور.. جلال حسن كبش فداء لإخفاق اتحاد الكرة ولاعبي المنتخب

2019/08/16 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد : سومر نيوز

عج مواقع التواصل الاجتماعي بصور ساخرة لحارس المنتخب الوطني، جلال حسن، وتحميله مسؤولية خسارة العراق ...

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