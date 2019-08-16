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مسجدي يلعب مع غزلان “رافع العيساوي” ويتحدَّث عن 400 مغيَّب أنباري


مسجدي يلعب مع غزلان “رافع العيساوي” ويتحدَّث عن 400 مغيَّب أنباري
2019/08/16 | 13:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق أكد رئيس مجلس انقاذ #العراق #حميد_الهايس، اليوم الجمعة، تواجد نحو 400 مغيب في سجون #الأنبار بعد استلامهم من مطار بغداد.

الهايس قال في تصريحات صحفية متحدثاً […]

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