2019/08/16 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت فرقة “الرد السريع” احدى قوات النخبة العراقية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في قضاء طوز خورماتو الى الشرق من محافظة صلاح الدين.وقالت في بيان مقتضب تلقى المركز الخبري الوطني ، نسخة منه، إن استخبارات اللواء الثالث فرقة الرد السريع تمكنت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على اثنين من تجار المخدرات في قضاء الطوز المركز الخبري الوطني.

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