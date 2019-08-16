إخماد حريق في المدينة الطبية في كربلاءلم تعرف اسبابه

2019/08/16 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]أخمدت فرق الدفاع المدني، حريقاً أندلع داخل المدينة الطبية في محافظة كربلاء.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق وحجم الخسائر.وشهدت عدة محافظات أمس حرائق مختلفة تسببت بخسائر مادية.

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