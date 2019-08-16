الرد السريع تعتقل تاجري مخدرات في الطوز

2019/08/16 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اعتقلت فرقة الرد السريع احدى قوات النخبة العراقية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اثنين من تجار المخدرات في قضاء الطوز شرق محافظة صلاح الدين.

وقالت الفرقة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “استخبارات اللواء الثالث فرقة الرد السريع تمكنت من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في قضاء طوز خورماتو”.





وأشار البيان، الى “ضبط مواد مخدرة بحوزة المعتقلين”.

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