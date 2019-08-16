نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني لمحافظات كربلاء والديوانية وبابل ونينوى

2019/08/16 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التربية، نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الثاني لمحافظات كربلاء والديوانية وبابل ونينوى.

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