ظريف: احتجاز الناقلة الإيرانية عمل غير قانوني

2019/08/16 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مزاعم الحكومة البريطانية التي ادعت بأن ناقلة النفط الايرانية قد نقضت قوانين الحظر الأوروبي.

وقال ظريف في تغريدة على توتير، إن السفارة الإيرانية في لندن اطلعت وزارة الخارجية البريطانية بأن اجراءات الحظر المفروضة من قبل الاتحاد الاوروبي، لا تنطبق بشأن إيران، وان احتجاز ناقلة النفط غريس واحد كان عملا غير قانوني.

يذكر ان سلطات جبل طارق أفرجت الخميس عن ناقلة النفط الايرانية بعد احتجازها لمدة أربعين يوما.

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