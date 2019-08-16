القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في صلاح الدين

2019/08/16 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، من القاء القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قوة مشتركة من شعبة مخدرات الطوز ومكتب استخبارات الفوج الاول اللواء الثالث فرقة الرد السريع، وبناءً على معلومات دقيقة بوجود متهمين بحوزتهم مواد مخدرة داخل مزرعة في قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت انه "تم القبض على اثنين من المتهمين وبحوزتهم ٤٣٢غم من مادة الافيون و٦١٧غم من مادة الكرستال، وقد تم ايداعهما التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

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