قيادة عمليات البصرة تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالعيد

2019/08/16 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى والتي تم الاعداد لها من قبل القوات الأمنية في محافظة البصرة بالتنسيق مع الحكومة المحلية واللجنة الأمنية في مجلس المحافظة .وأكد قائد العمليات في بيان ” أن الخطة الأمنية التي شاركت فيها جميع الوحدات والصنوف ضمن قاطع المسؤولية […]

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