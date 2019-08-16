خطبة صلاة الجمعة بمحافظة الديوانية تحت عنوان (يوم الغدير أساس وحدة)

2019/08/16 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت صلاة الجمعة بمحافظة الديوانية ناحية السنية في جامع الإمام موسى الكاظم (ع) اليوم ١٦ / ٨ / ٢٠١٩ م , الموافق ١٤ ذو الحجة ١٤٤٠هج , بإمامة فضيلة الشيخ مؤيد الشافعي دام عزه.الخطبة الأولى كانت بعنوان ( يوم الغدير أساس وحدة المسلمين ): تطلّ علينا الذّكرى الميمونة لعيد الغدير، الّذي شكَّل محطّةً بارزة …

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