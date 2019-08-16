المدفعية الأميركية تقصف “داعش” جنوب الموصل تمهيداً لعملية عسكرية كبرى

2019/08/16 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد المسؤول المحلي في محافظة #نينوى #مصطفى_السبعاوي، أن القوات #الأميركية الموجودة بقاعدة “#القيارة” العسكرية لمست زيادة في تحركات عناصر “#داعش” في مناطق جنوب #الموصل، وانطلقت اليوم […]

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