2019/08/16 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بارك محبو النجم سعد لمجرد بعودته للمغرب.وذلك في التعليقات الواردة على الصورة التي نشرها مع والديه في المنزل، بعد السماح له بزيارة بلده الذي غاب عنه لأكثر من عام بسبب احتجازه داخل فرنسا على خلفية اتهامه بالاغتصاب ووضعه تحت المراقبة مع سوارٍ في يده.وكتب معلقاً عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة سعد لمجرد لأهله في المغرب وكالة خطوة برس.

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