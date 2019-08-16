2019/08/16 | 14:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تداول نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة (16 اب 2019)، شريط فيديو قالوا إنه صور جنوب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. حوت في المياه الاقليمية جنوب البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- البصرة
تداول نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة (16 اب 2019)، شريط فيديو قالوا إنه صور جنوب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. حوت في المياه الاقليمية جنوب البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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