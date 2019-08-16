English | كوردى

بالفيديو.. حوت في المياه الاقليمية جنوب البصرة


بالفيديو.. حوت في المياه الاقليمية جنوب البصرة
2019/08/16 | 14:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- البصرة 

تداول نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة (16 اب 2019)، شريط فيديو قالوا إنه صور جنوب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. حوت في المياه الاقليمية جنوب البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. حوت في المياه الاقليمية جنوب البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا