بالفيديو.. حوت في المياه الاقليمية جنوب البصرة

2019/08/16 | 14:15

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بغداد اليوم- البصرة

تداول نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة (16 اب 2019)، شريط فيديو قالوا إنه صور جنوب...





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