المرجعية تشدد على أمانة إدارة المنصب وتحدد مبادئ العمل الوظيفي

2019/08/16 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حدد ممثل المرجعية الدينية العليا، في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، مبادئ العمل الوظيفي وسبل تحقيق أهدافه.وقال الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني، ان “العمل الوظيفي ليس العمل الذي يكلف به الموظف فقط بل ويشمل الموظفون او اي شخص آخر غيرهم مكلف بعمل لخدمة سواء أكان موظفا او له ...

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