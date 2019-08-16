2019/08/16 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أفاد معهد الإحصاءات التركي بأن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض بواقع 3.9% على أساس سنوي في حزيران الماضي، متراجعا بذلك للشهر العاشر على التوالي.وبدأ الناتج الصناعي الذي يعتبر مؤشرا على بيانات النمو في الانخفاض في أعقاب أزمة العملة في العام الماضي، والتي دفعت بالاقتصاد صوب الركود.وفي استطلاع أجرته “رويترز” […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض الإنتاج الصناعي التركي للشهر العاشر على التوالي المركز الخبري الوطني.

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