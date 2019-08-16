2019/08/16 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يؤكد وجود عمليات تهريب اموال وادخال لبضائع فاسدة من خلال مزاد العملة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يؤكد وجود عمليات تهريب اموال وادخال لبضائع فاسدة من خلال مزاد العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).