وزير الداخلية العراقي يلتقي قائد الأمن الداخلي الإيراني

2019/08/16 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري في بغداد مع قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين أشتري.

وفي اللقاء أشار العميد أشتري إلى “عمق العلاقات الطيبة والعريقة بين الشعبين الايراني والعراقي في ضوء المشتركات الكثيرة التي تربطهما، حيث تعد زيارة الاربعين الذروة في ترجمة هذه الوشائج”، موجها الشكر والتقدير لـ “حسن استضافة الشعب العراقي للزوار الايرانيين المشاركين في أربعينية الامام الحسين (ع)”.

وقال أشتري، بحسب وكالة أنباء فارس “اننا على استعداد لوضع خبراتنا تحت تصرف الشرطة العراقية للارتقاء بمستواها وان نستفيد بالمقابل من خبرات الجانب العراقي”.

ونوه إلى أن 30 ألفا من عناصر قوى الامن الداخلي الايراني تتولى خلال فترة زيارة الاربعين توفير الامن وتسهيل سفر الزوار الايرانيين داخل ايران خلال توجههم الى العراق للمشاركة في المراسم فيها.

من جانبه أشاد وزير الداخلية العراقي خلال اللقاء بـ “دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لبلاده والذي تجلى خاصة في التصدي لتنظيم داعش الارهابي”.

واعلن الياسري “حاجة الشرطة العراقية لخبرات الشرطة الايرانية”، لافتا اإلى أان وفدا من العراق كان قد زار ايران سابقا للتعرف على الامكانيات واكتساب الخبرة من الجانب الايراني.

وصرح بان “زوار الاربعينية الايرانيين يمكنهم زيارة العراق والمشاركة في المراسم بجواز السفر فقط دون الحاجة الى تاشيرة دخول”، لافتا إلى “جهود تبذل لفتح معبر خسروي (المنذرية) أمام زوار الأربعين ايضا”.

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