الجيش الامريكي يعلن شن هجمات على داعش في الموصل

2019/08/16 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن الجيش الاميركي، عن شنه حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” بالتنسيق مع الحكومة العراقية قرب مطار القيارة جنوبي محافظة نينوى.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في تغريدة لها على تويتر امس، (15 آب 2019، انه من خلال التنسيق مع الحكومة العراقية قام جنود من الكتيبة الثانية بالمدفعية الميدانية الاميركية، وجنود من اللواء القتالي الاول بالفرقة 101 المحمولة جوا بمهمة ضد مواقع لتنظيم داعش بالقرب من مطار القيارة وذلك للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.يذكر ان وزارة الدفاع الأميركية قالت في تقرير لها إن "تنظيم داعش يعاود الظهور في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد، وإن التنظيم عزز قدراته في العراق".واضاف انه بالرغم من خسارة التنظيم "خلافته" على المستوى الإقليمي، إلا أنه عزز قدراته في العراق واستأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الحالي من السنة.

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