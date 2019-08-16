الهايس يكشف عن هدية رافع العيساوي للسفير الايراني وسباقه بالخيول مع والد النجيفي

2019/08/16 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وتظهر الصورة التي نشرها الهايس اليوم ، من داخل السفارة الإيرانية مجموعة من الاشخاص بجانبه، حيث تطرق الى تفاصيلها قائلا: "إن في هذه الصورة كنت باجتماع مهم في سفارة ايران وكان مسؤولون من حزب الله معنا، لمناقشة موضوع المغيبين".وزاد الهايس: "تمشيت مع سفير ايران بحديقة السفارة، وأراني غزلان وسألني عن اسعارهن، وسألته من اين اتى بهن"، قبل ان يجيب بانهن "هدية رافع العيساوي".وبحسب رئيس مجلس انقاذ العراق فإن السفير قال له: "تسابقنا انا وابو اسامة النجيفي بالموصل على خيل، ورغم انه رجل كبير السن وصعد الفرس بصعوبة إلا انه سبقني".وبشان مصير المغيبين، أشار الهايس إلى وجود "400 مغيب حسب المعلومات المؤكدة هم في سجون الانبار"، لافتا أنه "تم استلامهم من مطار بغداد".واكد الهايس في ختام حديثه أن السجناء يقبعون الآن في "سجن الارهاب".

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