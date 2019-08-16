2019/08/16 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، في بيان، الجمعة ١٦ اب ٢٠١٩، عن تعرض محطة علي الغربي الثانوية(٣٣ / ١١ ك.ف) بقضاء علي الغربي(١١٠ كم) شمال مدينة العمارة، الى اعتداء وارهاب من قبل نفر ضال في محاولة بائسة منه للتخريب وتعطيل تقديم الخدمات للمواطنين في القضاء.وذكر الفرع " بان هذا النفر الذي لم تعرف هويته، في تمام الساعة الواحدة فجرا،الجمعة ١٦ اب ٢٠١٩،قام بإطلاق العيارات النارية صوب المحطة التي تغذي القضاء بالكهرباء، مبينا، بان المحولتين التحويليتين الرئيسيتين فيها لم تتضرر من تلك الاطلاقات التي عبرتهما متجهه نحو قاعة إلادارة الكبيرة.

واشار الفرع " بأنه بعد تلك الحادثة التي تحاول النيل من أهالي القضاء باعتبارها عملاً تخريباً يضر المواطن قبل المحطة، أقام دعوة قضائية ضد هذا النفر الارهابي العابث، موضحا، بانه استغل احداث يوم أمس الخميس بعد أعمال الصيانة الاضطرارية من قبل دائرة الشبكات " نقل الطاقة الكهربائية " في ميسان، على الخط (١٣٢ ك.ف) المغذي لقضائي علي الغربي و كميت وناحية علي الشرقي التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة لتاجيج الوضع.

واكد الفرع دعوته، إلى جميع المواطنين في المحافظة عموما والقضاء خصوصا فضلا عن الجهات الأمنية بضرورة الحماية و الحافظ على مفاصل الشبكة الكهربائية التي وجدت من أجلهم والتي كلفت الدولة مبالغ كبيرة، لافتا، الى ان اي تضرر يصبها سيؤثر على المواطنين بشكل مباشر، مطالبا، بالتعاون و عدم السماح للمخربين بتخريب الممتلكات العامة التي هي ملك العراقيين، و التبليغ عنهم في حال وجود أي معلومات.

وشدد الفرع في البيان بان تلك الأعمال المخزية لن ولم تثني أو تقلل من عزيمة ملاكاته الهندسية و الفنية في تقديم الخدمة، وان الجميع متفق بان هذا العمل شرف عظيم وسيواصلون حمله من أجل ديمومة الطاقة الكهربائية وتوفيرها بجميع الامكانيات.

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