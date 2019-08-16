2019/08/16 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8GOg0cltQAE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السمك المسكوف | الطبق الأشهر لدى اغلب العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السمك المسكوف | الطبق الأشهر لدى اغلب العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).