وزير الداخلية يأمر بابعاد البنغلاديش المخالفين لشروط الاقامة من العراق

2019/08/16 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر وزير الداخلية الدكتور ياسين الياسري بابعاد البنغلاديش المخالفين لشروط الاقامة من العراق.

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