مستشار عبد المهدي: الناقلة الإيرانية ستبحر باسم وعلم جديدين.. وللعراق دور بحل الأزمة

2019/08/16 | 15:17

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بغداد اليوم- بغداد

قال مستشار رئيس مجلس الوزراء، عبد الحسين الهنين، الجمعة (16 اب 2019)، إن العراق كان له دور إيجابي في حل أزمة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وذلك بالتزامن مع قرب الافراج عنها.

وذكر الهنين عبر حسابه في فيسبوك، أن "ناقلة النفط الإيرانية (غريس 1) تستعد للإبحار تحت اسم وعلم جديدين باتجاه البحر المتوسط رافعة العلم الإيراني وتحت اسم (آدريان داريا)".

وأضاف، أن "المحكمة العليا في جبل طارق ستنظر في أي محاولة أمريكية لمنع الناقلة الإيرانية غريس 1 من المغادرة".

وتابع، أن "العراق كان لاعبا رئيساً في حل هذه الأزمة لأنه صديق للجميع مما جعله عاملا موازنا إيجابيا موثوقا به في العلاقات الدولية".

بغداد اليوم- ديالى

قال النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي، الجمعة (16 اب 2019)، إن محافظته تشهد أكبر عملية استغلال للمال العام في التسويق السياسي.

وأوضح التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى تشهد أكبر عملية استغلال للمال العام في ال

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، الجمعة (16 آب 2019)، عن سعر برميل النفط والتخصيصات الوظيفية في ميزانية 2020.

وقال قدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية العام لسنة 2020، سيتم مناقشته في

بغداد اليوم _ متابعة

قال النائب احمد الجبوري، الجمعة (16 اب 2019)، إن تجاهل اختطاف 1600 مواطن يعرض الحكومة للمساءلة لتسترها على الخاطفين.

وأوضح الجبوري، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "تجاهل الحكومة الحالية والسابقة لاختطاف ا

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