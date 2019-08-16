طائرة الشيخ الزكزاكي تحط في نيجيريا

2019/08/16 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت طائرة زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي اليوم الجمعة، الى مطار أبوجا في العاصمة النيجيرية.

وافادت مصادر مطلعة أن الشيخ ابراهيم الزكزاكي عاد

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