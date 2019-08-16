ترشيح شهد وباسم قاسم لقيادة المنتخب الوطني في المونديال

2019/08/16 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رشح الاتحاد العراقي لكرة القدم، مدربين محليين، للتعاقد معهما لقيادة المنتخب الوطني في تصفيات المونديال وكأس آسيا.

وقال مصدر في الاتحاد، إن “الاتحاد سيعقد

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